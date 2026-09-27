Il difensore dell'Inter è sceso in campo con la sua Nazionale
VIDEO / Akanji: "L'obiettivo dell'Inter è lo scudetto come sempre. In Champions..."
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Comincia con una vittoria il cammino in Nations League della Svizzera: la selezione elvetica si è imposta con il punteggio di 0-3 a Skopje, sul campo della Macedonia del Nord. Presente dal 1' Manuel Akanji, difensore dell'Inter, che ha indossato la fascia di capitano in assenza di Xhaka. Così il centrale nerazzurro su Instagram: "Tre gol, tre punti, una squadra. Una bella partenza in Nations League".
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