Il difensore dell'Inter è sceso in campo con la sua Nazionale

Fabio Alampi
Akanji obiettivo scudetto

VIDEO / Akanji: "L'obiettivo dell'Inter è lo scudetto come sempre. In Champions..."

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Comincia con una vittoria il cammino in Nations League della Svizzera: la selezione elvetica si è imposta con il punteggio di 0-3 a Skopje, sul campo della Macedonia del Nord. Presente dal 1' Manuel Akanji, difensore dell'Inter, che ha indossato la fascia di capitano in assenza di Xhaka. Così il centrale nerazzurro su Instagram: "Tre gol, tre punti, una squadra. Una bella partenza in Nations League".

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Akanji

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