Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabio Caressa ha parlato così della partita tra Real Madrid e Inter, partendo però dal fatto che il club madrileno abbia deciso di chiudere il tetto:

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"Dovrebbe essere illegale che ci sia questa possibilità, ci dovrebbe essere una regola. Con uno stadio chiuso, io, il Real Madrid, posso decidere a che temperatura gioco, se c'è umidità, che clima c'è? Così non va bene. Già il fatto che io possa decidere non va bene, è una cosa da regolarizzare immediatamente. Lo vogliono chiuso perché così il tifo rimbomba di più ma così non va bene, non va bene che ci sia la possibilità che io decida"

Sull'Inter

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"L'Inter ogni tanto è un po' presuntuosa e perde il senso del pericolo, questo è il secondo difetto che deve superare. Il primo è che non puoi sbagliare tutti quei gol, se crei gioco poi devi fare gol"