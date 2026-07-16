Stefano Donati, su X, ha sottolineato un aspetto spesso discusso negli ultimi anni: il reale peso internazionale di Lautaro
VIDEO FCIN1908 / Inter, Barella e Lautaro mostrano le due coppe dalla terrazza
La notte mondiale dell’Argentina ha acceso inevitabilmente i riflettori anche su Lautaro Martinez, decisivo nella semifinale contro l’Inghilterra con il gol del 2-1 arrivato in pieno recupero. Il capitano dell’Inter ha firmato la rete che ha mandato l’Albiceleste in finale contro la Spagna, confermando ancora una volta la sua capacità di incidere nei momenti più pesanti. Sul tema è intervenuto Stefano Donati, che su X ha sottolineato un aspetto spesso discusso negli ultimi anni: CONTINUA A LEGGERE
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