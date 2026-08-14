VIDEO / Inter, Frattesi è arrivato a Roma: l'accoglienza dei tifosi della Lazio

Qualche giorno fa Nadia Battocletti si era laureata campionessa d'Europa agli Europei di Birmingham nella gara dei 5000 confermando il titolo vinto a Roma nel 2024. Oggi la stessa atleta italiana ha trionfato anche nei 10mila.

Nadia Battocletti in visita ad Appiano con capitan Lautaro (Getty Images)

È la sua quarta medaglia d'oro in carriera ai Campionati Europei un record che le ha permesso di superare altri big dell'atletica italiana. Superati i tre ori di Consolini, Mennea, Tamberi e Jacobs.

Nadia Battocletti è una nota tifosa nerazzurra e l'Inter ha voluto partecipare alla sua felicità.

Nadia Battocletti ancora una volta regina d’Europa! 👏



Dopo i 5000, arriva anche l’oro nei 10.000 metri: una straordinaria doppietta a Birmingham 🥇🇮🇹 https://t.co/ZFxoe4LbGj — Inter ⭐⭐ (@Inter) August 14, 2026

In un post sui social, il club nerazzurro ha scritto: "Nadia Battocletti ancora una volta regina d’Europa! Dopo i 5000, arriva anche l’oro nei 10.000 metri: una straordinaria doppietta a Birmingham". Un applauso su X per lei da parte della squadra del suo cuore.