Nadia è una nota tifosa nerazzurra e la società ha voluto partecipare alla felicità per la vittoria nella gara dei 10mila dopo l'oro conquistato nei 5mila

Eva A. Provenzano
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Qualche giorno fa Nadia Battocletti si era laureata campionessa d'Europa agli Europei di Birmingham nella gara dei 5000 confermando il titolo vinto a Roma nel 2024. Oggi la stessa atleta italiana ha trionfato anche nei 10mila.

NADIA BATOCLETTI CON LAUTARO
Nadia Battocletti in visita ad Appiano con capitan Lautaro (Getty Images)

È la sua quarta medaglia d'oro in carriera ai Campionati Europei un record che le ha permesso di superare altri big dell'atletica italiana. Superati i tre ori di Consolini, Mennea, Tamberi e Jacobs.

Nadia Battocletti è una nota tifosa nerazzurra e l'Inter ha voluto partecipare alla sua felicità.

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In un post sui social, il club nerazzurro ha scritto: "Nadia Battocletti ancora una volta regina d’Europa! Dopo i 5000, arriva anche l’oro nei 10.000 metri: una straordinaria doppietta a Birmingham". Un applauso su X per lei da parte della squadra del suo cuore.

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