VIDEO FCIN1908 / Ausilio ha salutato l'Inter e lascia la Pinetina. Ad Appiano Marotta e Baccin

Fabrizio Biasin è intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva per parlare dei temi più caldi in casa Inter. Naturalmente ampio spazio è stato dato all'addio di Piero Ausilio, con una serie di considerazioni sulle motivazioni che avrebbero portato il club e il ds ai saluti. Il giornalista ha detto la sua anche in merito ad alcuni temi di mercato: dal reintegro di Pavard alla quinta punta che non è stata presa: CONTINUA A LEGGERE.