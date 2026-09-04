L'addio di Piero Ausilio e il mercato dell'Inter sono al centro delle riflessioni di Fabrizio Biasin a Radio Sportiva
VIDEO FCIN1908 / Ausilio ha salutato l'Inter e lascia la Pinetina. Ad Appiano Marotta e Baccin
Fabrizio Biasin è intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva per parlare dei temi più caldi in casa Inter. Naturalmente ampio spazio è stato dato all'addio di Piero Ausilio, con una serie di considerazioni sulle motivazioni che avrebbero portato il club e il ds ai saluti. Il giornalista ha detto la sua anche in merito ad alcuni temi di mercato: dal reintegro di Pavard alla quinta punta che non è stata presa: CONTINUA A LEGGERE.
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