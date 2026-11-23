Il giornalista di Libero ha analizzato ciò che non ha funzionato in Atalanta-Inter
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C'è un'Inter con Calhanoglu e un'Inter senza Calhanoglu. Lo hanno pensato un po' tutti ieri, quando il centrocampista turco è dovuto uscire per un problema muscolare. Fabrizio Biasin ha allargato la sua analisi a tutti i reparti, dicendo la sua sugli acquisti di mercato fatti dall'Inter in estate e sui cambi di Chivu: CONTINUA A LEGGERE L'APPROFONDIMENTO COMPLETO.
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