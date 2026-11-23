Luca Marelli ha commentato, sul suo profilo Facebook, i due casi da moviola di Atalanta-Inter, ossia i rigori per mani di Zappacosta e Bastoni
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MARELLI
Sul suo profilo Facebook, Luca Marelli, ex arbitro e moviolista Dazn, ha dato una spiegazione più dettagliata e approfondita sull'episodio del rigore di Zappacosta in Atalanta-Inter ma anche sul penalty concesso alla squadra di Sarri per il tocco di braccio di Bastoni.
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