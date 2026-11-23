Inter, la spina che si stacca e le colpe di Chivu. Il sistemico Calhanoglu e il dilemma Stankovic

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L'ultimo Numer1 Podcast si è aperto subito con uno scontro tra Ivan Zazzaroni e Giuseppe Cruciani sul rigore concesso all'Atalanta nel finale della partita di Bergamo contro l'Inter, quello trasformato da Kessié per il 4-4 dopo il fallo di mano di Bastoni.

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"Rigore sì o rigore no?", chiede Cruciani. "Rigore tutta la vita", risponde il direttore del Corriere dello Sport, che però poi viene accusato: "Parli così perché tifi Roma e vuoi vendere più copie!".

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Zazzaroni risponde così: "Ci sono le regole, vogliamo applicarle? La regola non piace a Cruciani e quindi dobbiamo cambiarla? Quello non è un rigore interpretabile. Ne hanno dato un uguale l'altro giorno". Cruciani ha concluso: "Sì, ma non è che se c'è stata una cazzata bisogna reiterarla".