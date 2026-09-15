Il giornalista di Libero si è espresso sulla vicenda relativa all'incidente di Daniel Maldini, che sta tenendo banco in queste ore
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Si è parlato tanto in queste ore dell'incidente a Milano che ha visto coinvolto Daniel Maldini, giocatore del Cagliari. Il figlio dell'ex calciatore del Milan è risultato positivo all'etilometro. Su questo dettaglio si è aperto un dibattito, che ha duramente condannato il comportamento del calciatore reo di essersi messo alla guida in stato di ebbrezza. Ecco come ha affrontato la questione Fabrizio Biasin: CONTINUA A LEGGERE.
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