Si è parlato tanto in queste ore dell'incidente a Milano che ha visto coinvolto Daniel Maldini, giocatore del Cagliari. Il figlio dell'ex calciatore del Milan è risultato positivo all'etilometro. Su questo dettaglio si è aperto un dibattito, che ha duramente condannato il comportamento del calciatore reo di essersi messo alla guida in stato di ebbrezza. Ecco come ha affrontato la questione Fabrizio Biasin: CONTINUA A LEGGERE.