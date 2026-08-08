Dopo il pareggio contro il Milan, l'Inter di Chivu dà una buona risposta, battendo in amichevole la Juventus di Luciano Spalletti nel primo derby d'Italia
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Dopo il pareggio contro il Milan, l'Inter di Chivu dà una buona risposta, battendo in amichevole la Juventus di Luciano Spalletti nel primo derby d'Italia della stagione.
Fabrizio Biasin ha scritto su X:
"Automatismi in crescita, 90 minuti di buon livello e - ribadiamo - una divisa bellissima. Inter, bel test".
Automatismi in crescita, 90 minuti di buon livello e - ribadiamo - una divisa bellissima. Inter, bel test. pic.twitter.com/pddazTtY6O— Fabrizio Biasin (@FBiasin) August 8, 2026
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