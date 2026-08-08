Dopo il pareggio contro il Milan, l'Inter di Chivu dà una buona risposta, battendo in amichevole la Juventus di Luciano Spalletti nel primo derby d'Italia

Marco Macca
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VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Una cosa non mi è piaciuta per niente. I giovani e Diouf..."

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Dopo il pareggio contro il Milan, l'Inter di Chivu dà una buona risposta, battendo in amichevole la Juventus di Luciano Spalletti nel primo derby d'Italia della stagione.

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Fabrizio Biasin ha scritto su X:

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"Automatismi in crescita, 90 minuti di buon livello e - ribadiamo - una divisa bellissima. Inter, bel test".

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