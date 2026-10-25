Si parla di Inter a Radio Sportiva: a rispondere alle domande degli ascoltatori c'è Fabrizio Biasin

Redazione1908
Screenshot 2026-10-25 alle 14.40.42

VIDEO FCIN1908 / Inter-Fiorentina 2-1: vittoria da Pazza Inter. Thuram sale in cattedra

I tifosi dell'Inter, che oggi hanno gioito per una rimonta importantissima contro la Fiorentina, hanno rivolto moltissime domanda a Fabrizio Biasin in merito ai temi più caldi in casa nerazzurra. Dall'impiego di Aleksandar Stankovic agli infortuni. Ecco cosa ne pensa Biasin: CONTINUA A LEGGERE.

Biasin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti