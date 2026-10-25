Si parla di Inter a Radio Sportiva: a rispondere alle domande degli ascoltatori c'è Fabrizio Biasin
VIDEO FCIN1908 / Inter-Fiorentina 2-1: vittoria da Pazza Inter. Thuram sale in cattedra
I tifosi dell'Inter, che oggi hanno gioito per una rimonta importantissima contro la Fiorentina, hanno rivolto moltissime domanda a Fabrizio Biasin in merito ai temi più caldi in casa nerazzurra. Dall'impiego di Aleksandar Stankovic agli infortuni. Ecco cosa ne pensa Biasin: CONTINUA A LEGGERE.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Ultima ora
Inter, il dato che demolisce la mezza bugia di San Siro. Sul mancato rigore c'è un aspetto inquietante
Conferenze stampa
Chivu: "Poteva crollare il castello! Thuram devastante. Merito mio o di Zidane? Lo dico perché..."
News Primavera
Primavera, pagelle Inter-Parma: Breda giganteggia in entrambe le aree, D'Agostino inesauribile
Pagelle
Inter-Fiorentina, pagelle: Thuram domina più di Lukaku prime. Akanji cancella Pellegrino
Ultima ora
Capuano: "Inter, rimonta diversa dalle altre. L’omissione di Mariani e il Var silente..."
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti