A Radio Sportiva si parla ancora di Real Madrid-Inter. I tifosi nerazzurri sono intervenuti per chiedere a Fabrizio Biasin un'analisi della prestazione della squadra di Chivu. È un'Inter - quella vista martedì - che vuole proporre il suo gioco offensivo, con coraggio. Il giornalista ha commentato il match e si è sbilanciato anche sul nuovo acquisto, che ancora non ha visto il campo: CONTINUA A LEGGERE.