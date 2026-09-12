Focus su ciò che ci ha raccontato il match di Champions League tra Real Madrid e Inter. Interrogativo Spence: c'è da preoccuparsi?
VIDEO / Destinazione Milano: il backstage dell'arrivo di Spence in casa Inter
A Radio Sportiva si parla ancora di Real Madrid-Inter. I tifosi nerazzurri sono intervenuti per chiedere a Fabrizio Biasin un'analisi della prestazione della squadra di Chivu. È un'Inter - quella vista martedì - che vuole proporre il suo gioco offensivo, con coraggio. Il giornalista ha commentato il match e si è sbilanciato anche sul nuovo acquisto, che ancora non ha visto il campo: CONTINUA A LEGGERE.
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