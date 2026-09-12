Andy Diouf, esterno dell'Inter, intervistato da SportMediaset, ha parlato così del suo nuovo ruolo in nerazzurro e non solo
VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Una cosa non mi è piaciuta per niente. I giovani e Diouf..."
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Andy Diouf, esterno dell'Inter, intervistato da SportMediaset, ha parlato così del suo nuovo ruolo in nerazzurro e non solo.
"Non è facile in questa nuova posizione: quando sono in campo provo a fare il mio gioco e alcune delle mie skills come puntare nell'uno contro uno. Andy "il calcio" Diouf? Non l'ho inventato io ma è un soprannome divertente (ride, ndr)".
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