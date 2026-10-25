Focus sull'esterno inglese arrivato all'Inter nella sessione estiva di calciomercato
VIDEO / Chivu: "Bastoni ha subito ingiustizie, va protetto! E vi dico che Spence..."
Fabrizio Biasin, sollecitato dai tifosi, ha approfondito il tema relativo a Spence sulle frequenze di Radio Sportiva. La valutazione complessiva del giornalista sportivo tiene conto soprattutto di una cosa: CONTINUA A LEGGERE.
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