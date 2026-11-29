Yann Bisseck festeggia oggi il suo compleanno: l'Inter gli ha regalato la vittoria col Genoa. Ieri sera, ad un certo punto, Zielinski gli ha dato la fascia di capitan Lautaro. Era toccato a lui parlare dopo la vittoria contro lo Stoccarda in Champions e aveva ridimensionato il pari con l'Atalanta: «E' sempre tutto da migliorare: in campionato siamo tre punti dietro la Lazio, non rendiamo le cose più grandi di quelle che sono». Quella partita è stata poi ridimensionata nei fatti anche nella reazione che si è vista nelle due gare successive.

Getty Images

Caricamento post Instagram...

Ieri la vittoria col Genoa, Inter ancora a meno tre dalla Lazio che è avanti in classifica dopo la vittoria contro il Torino. C'è ancora strada da fare. Il difensore ne è consapevole come tutta la squadra, ma i tre punti contro i rossoblù vanno festeggiati.

Così come il suo compleanno. E sui social, il calciatore nerazzurro ha scritto: "Come dodicesimo capitano concedo a tutti il ​​permesso di festeggiare il mio compleanno insieme a me".