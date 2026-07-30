Ha lasciato Milano per "il miglior club al mondo" ma un occhio in casa Inter l'olandese la dà comunque: applauso per il rinnovo dell'ex compagno
VIDEO FCIN1908 / Bisseck: "Sono sulla strada giusta, voglio diventare un leader. Chivu carico"
Di ieri la notizia del rinnovo di Yann Bisseck con l'Inter fino al 2031. È arrivata in Spagna dove si allena da qualche giorno Denzel Dumfries che il Real ha comprato dall'Inter pagando la clausola rescissoria sul suo contratto di 20 mln. E sui social l'olandese ha commentato salutando il difensore tedesco con un applauso e l'appellativo che tutti gli hanno dato a Milano, 'Bisteccone'.
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In queste ore il Real Madrid ha postato un video di presentazione dell'olandese e dei suoi primi allenamenti: "Il Real è il miglior club al mondo", ha detto l'ex esterno nerazzurro. Ma c'è un posto che per lui è stato casa.
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