Di ieri la notizia del rinnovo di Yann Bisseck con l'Inter fino al 2031. È arrivata in Spagna dove si allena da qualche giorno Denzel Dumfries che il Real ha comprato dall'Inter pagando la clausola rescissoria sul suo contratto di 20 mln. E sui social l'olandese ha commentato salutando il difensore tedesco con un applauso e l'appellativo che tutti gli hanno dato a Milano, 'Bisteccone'.

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Un commento semplicissimo di un giocatore che gioisce del rinnovo dell'ex compagno che però ha fatto incetta di like sul profilo del club nerazzurro e che ha visto centinaia e centinaia di commenti tutti dello stesso tenore. I tifosi nerazzurri scrivono a: "Già ci manchi"; "Mi hai fatto commuovere","Quando torni?", "Dai che già di 'sto periodo ho la lacrime facile". E ancora: "Vieni a trovarci ogni tanto".

In queste ore il Real Madrid ha postato un video di presentazione dell'olandese e dei suoi primi allenamenti: "Il Real è il miglior club al mondo", ha detto l'ex esterno nerazzurro. Ma c'è un posto che per lui è stato casa.