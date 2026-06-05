L'attaccante dell'Inter ha bagnato il suo debutto con la Nazionale africana come meglio non avrebbe potuto, con una vittoria sulla Francia

Serata speciale per Ange-Yoan Bonny: l'attaccante dell'Inter, nella serata di ieri, ha potuto debuttare con la maglia della Costa d'Avorio. E non poteva esserci esordio migliore: gli Elefanti hanno ottenuto una prestigiosissima vittoria sul campo della Francia, una della favorite assolute per la conquista del Mondiale.