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fcinter1908 social Bonny, esordio con la Costa d’Avorio: “La prima volta, un’emozione unica”
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Bonny, esordio con la Costa d’Avorio: “La prima volta, un’emozione unica”
L'attaccante dell'Inter ha bagnato il suo debutto con la Nazionale africana come meglio non avrebbe potuto, con una vittoria sulla Francia
Serata speciale per Ange-Yoan Bonny: l'attaccante dell'Inter, nella serata di ieri, ha potuto debuttare con la maglia della Costa d'Avorio. E non poteva esserci esordio migliore: gli Elefanti hanno ottenuto una prestigiosissima vittoria sul campo della Francia, una della favorite assolute per la conquista del Mondiale.
Per il centravanti nerazzurro una grandissima soddisfazione, espressa con un post pubblicato su Instagram: "Che emozione unica aver indossato questa maglia per la prima volta. Un buon test prima dell'inizio dei Mondiali. Grazie per il vostro supporto".
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