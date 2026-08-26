A Radio Sportiva si è parlato della parabola e dell'involuzione del centrocampista, che all'Empoli aveva fatto bene
VIDEO FCIN1908 / Inter, ritiro in Germania: ecco Frattesi e Asllani. E arriva lo sgambetto!
Un tifoso è intervenuto a Radio Sportiva per chiedere un commento a Enzo Bucchioni sulla parabola di Asllani. Il giocatore di proprietà dell'Inter dovrebbe salutare a breve. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'Inter è in trattativa avanzata con l'Al Jazira, squadra degli Emirati Arabi Uniti, ed esiste la possibilità che l'affare si chiuda nelle prossime ore. Bucchioni ha spiegato perché secondo lui quella di Asllani è una "brutta storia": CONTINUA A LEGGERE.
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