VIDEO FCIN1908 / Inter, ritiro in Germania: ecco Frattesi e Asllani. E arriva lo sgambetto!

Un tifoso è intervenuto a Radio Sportiva per chiedere un commento a Enzo Bucchioni sulla parabola di Asllani. Il giocatore di proprietà dell'Inter dovrebbe salutare a breve. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'Inter è in trattativa avanzata con l'Al Jazira, squadra degli Emirati Arabi Uniti, ed esiste la possibilità che l'affare si chiuda nelle prossime ore. Bucchioni ha spiegato perché secondo lui quella di Asllani è una "brutta storia": CONTINUA A LEGGERE.