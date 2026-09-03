Il ds ha scritto una emozionante lettera di saluti al popolo nerazzurro
VIDEO / Altobelli: "Sentiremo la mancanza di Ausilio. Baccin? All'Inter da tempo, saprà..."
Le strade di Piero Ausilio e dell'Inter si sono separate. Il ds ha scritto una lettera emozionata ed emozionante all'indirizzo del popolo nerazzurro. In queste ore giornalisti e addetti ai lavori stanno commentando la notizia. 28 anni ad imbastire operazioni di mercato all'Inter non sono pochi. Ecco come ha commentato Enzo Bucchioni questo addio, senz'altro doloroso: CONTINUA A LEGGERE.
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