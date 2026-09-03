Le strade di Piero Ausilio e dell'Inter si sono separate. Il ds ha scritto una lettera emozionata ed emozionante all'indirizzo del popolo nerazzurro. In queste ore giornalisti e addetti ai lavori stanno commentando la notizia. 28 anni ad imbastire operazioni di mercato all'Inter non sono pochi. Ecco come ha commentato Enzo Bucchioni questo addio, senz'altro doloroso: CONTINUA A LEGGERE.