Il giornalista ha difeso l'operato del ds nerazzurro e la sua forte appartenenza: perché la società non ha esaudito le sue richieste?
VIDEO FCIN1908 / Ausilio ha salutato l'Inter e lascia la Pinetina. Ad Appiano Marotta e Baccin
A Radio Sportiva si continua a discutere dell'addio di Piero Ausilio all'Inter. Un addio che è arrivato a ridosso di una sfida importante per i nerazzurri in campionato, quella tra Inter e Napoli. Enzo Bucchioni ha risposto ad un tifoso, che sottolineava l'indelicatezza di congedarsi prima di un big match. La replica di Bucchioni non si è fatta attendere: CONTINUA A LEGGERE.
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