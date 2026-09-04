VIDEO FCIN1908 / Ausilio ha salutato l'Inter e lascia la Pinetina. Ad Appiano Marotta e Baccin

A Radio Sportiva si continua a discutere dell'addio di Piero Ausilio all'Inter. Un addio che è arrivato a ridosso di una sfida importante per i nerazzurri in campionato, quella tra Inter e Napoli. Enzo Bucchioni ha risposto ad un tifoso, che sottolineava l'indelicatezza di congedarsi prima di un big match. La replica di Bucchioni non si è fatta attendere: CONTINUA A LEGGERE.