A Radio Sportiva si è parlato di Real Madrid-Inter e del percorso di Paratici senza Marotta

Redazione1908
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VIDEO FCIN1908 / Rammarico Inter contro il Real Madrid: l'analisi di FcInter1908

A Radio Sportiva si continua a parlare del match di Champions League tra Real Madrid e Inter. I nerazzurri di Chivu hanno pagato due errori grossolani, ma hanno fatto vedere gioco e personalità. Su questi temi si è espresso Enzo Bucchioni, che è tornato anche sulle qualità di Ausilio in un ipotetico confronto con Paratici: CONTINUA A LEGGERE.

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