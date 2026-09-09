Nome nuovo in chiave mercato per l’Inter di Cristian Chivu. Lo fa sapere Team Talk in Inghilterra: il club nerazzurro è alla finestra per Calvin Bassey.

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Si tratta di un giocatore classe 1999, di ruolo difensore e di piede mancino. Bassey è in scadenza di contratto con il Fulham al 30 giugno 2027, coi londinesi che vorrebbero tenerlo e hanno un’opzione per allungare il contratto di un anno. Ma il giocatore sta valutando il suo futuro, vista la scadenza appunto.

L’Inter osserva con grande attenzione la situazione: il nigeriano è molto apprezzato anche perché può giocare sia da difensore centrale che da braccetto e da terzino sinistro. Il Fulham lo aveva prelevato dall'Ajax nel luglio 2023 pagandolo oltre 20 milioni di euro e lo ha schierato già 3 volte in questo nuovo campionato appena partito.

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Pilastro delle Super Eagles, il classe 1999 è nato in Italia, ad Aosta, e ha anche il passaporto inglese. Nato il 31 dicembre in Italia appunto da genitori nigeriani, ha trascorso proprio nel capoluogo aostano i primi anni di vita prima di trasferirsi con la famiglia in Inghilterra, abbandonando anche il cognome del padre. Dalle giovanili del Leicester, è passato ai Glasgow Rangers, prima delle chiamate di Ajax e Fulham e in attesa del passaggio in una big. E l’Inter è alla finestra…