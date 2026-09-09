Real Madrid-Inter è terminata 1-2 per i Blancos, ma il risultato non dice tutto del match d'esordio in Champions League.
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Real Madrid-Inter è terminata 1-2 per i Blancos, ma il risultato non dice tutto del match d'esordio in Champions League dei nerazzurri. Anzi. "Mi è piaciuto il risultato, tre punti contro una squadra fortissima è quello che mi piace di più. Una partita spettacolare per chi la guardava, non per me e Chivu: è una partita pazza, poteva essere 5-0, 5-5, 7-6. Ci sono state tantissime palle gol, loro sono forti e difficile per noi chiudere in blocco basso: ma ogni contropiede nostro poteva essere gol e potevamo chiudere il primo tempo 3-0. Ma l'Inter poteva segnare: partita pazza penso", ha detto José Mourinho dopo la partita (qui tutte le parole dello Special One). E i numeri dicono ancora di più.
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Come riportato da Opta infatti, il Real Madrid non ha avuto alcun tipo di controllo contro l'Inter e ha subito 21 tiri, il massimo per una squadra in trasferta contro i Blancos in una partita della fase a gironi/lega della Champions League da 22 anni.
La grafica con le zone di controllo del campo del Real Madrid in questo senso fa impressione, come potete vedere dal profilo X di Opta appunto.
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