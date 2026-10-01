Focus su ciò che rischia il Manchester City dopo le violazioni al FPF: ecco perché si apre il dibattito tra i tifosi dell'Inter
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Enzo Bucchioni si è soffermato ad analizzare e commentare lo scandalo relativo alle violazioni del FPF da parte del Manchester City. Una storia sotto gli occhi di tutti, che ora è esplosa con prepotenza ed è passata alla ribalta dei riflettori. Il giornalista ha sottolineato alcuni aspetti, in relazione all'idea dei tifosi che la Champions League del 2023 possa essere riassegnata all'Inter: CONTINUA A LEGGERE.
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