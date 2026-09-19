A Radio Sportiva si parla dell'approccio dei media al racconto calcistico e del momento di Josep Martinez

Redazione1908
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A Radio Sportiva si è aperto un dibattito su come i media tendano a raccontare i risultati della Serie A. Esistono poche vie di mezzo, si preferiscono gli eccessi. Si passa infatti molto in fretta dal tutto bello al tutto sbagliato. Squadre esaltate e poi poco dopo fortemente criticate. Di questo ha parlato Enzo Bucchioni, in risposta alla riflessione di un tifoso dell'Inter: CONTINUA A LEGGERE.

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