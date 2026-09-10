Il pensiero del giornalista, che è intervenuto su Radio Sportiva per parlare dei temi più attuali di casa Inter
A Radio Sportiva si parla di Champions League e naturalmente si parla delle italiane che hanno giocato. Da una parte il Napoli di Allegri, che ha giocato per difendersi e ha comunque perso. Dall'altra l'Inter di Chivu, che non ha lesinato sul coraggio. Ha perso, soprattutto a causa di alcune ingenuità, ma ha comunque imposto il suo gioco per larghi tratti e lo ha fatto con grande personalità. Ecco come la vede Marco Bucciantini: CONTINUA A LEGGERE.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Ultima ora
CRO Inter: "Naming rights Pinetina? Su qualcosa che prima non esisteva! L'accordo del futuro..."
Ultima ora
VIDEO / “La stampa continua a premiare l’anti-calcio”: il confronto su Allegri e Chivu
Ultima ora
Inter, novità Dimarco verso l'Udinese! Non solo Stones: Chivu schiererà dal 1' anche...
Interviste
Evento Inter-BBVA, Marotta: "Sognare non costa nulla e noi vogliamo..."
Ultima ora
Ricci (CRO Inter): "Perché BBVA sponsor, cosa faremo in futuro e vi dico che è un accordo che..."
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti