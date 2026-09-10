A Radio Sportiva si parla di Champions League e naturalmente si parla delle italiane che hanno giocato. Da una parte il Napoli di Allegri, che ha giocato per difendersi e ha comunque perso. Dall'altra l'Inter di Chivu, che non ha lesinato sul coraggio. Ha perso, soprattutto a causa di alcune ingenuità, ma ha comunque imposto il suo gioco per larghi tratti e lo ha fatto con grande personalità. Ecco come la vede Marco Bucciantini: CONTINUA A LEGGERE.