Il giornalista sportivo ha analizzato la prestazione dei nerazzurri contro il Genoa: si parla di un giocatore molto utile a Chivu
Inter-Genoa 4-0: Sucic show da regista! Il voto a Curtis Jones. Diouf e Provedel rilanciano
Marco Bucciantini ha dedicato una lunga riflessione sull'Inter dopo la vittoria casalinga contro il Genoa. Quali giocatori si sono meritati la copertina? Chi tra Provedel e Martinez merita la maglia da titolare? E poi ancora il tema dei punti "persi": LEGGI L'APPROFONDIMENTO COMPLETO.
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