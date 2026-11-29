Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Grande vittoria dell'Inter che conferma i progressi visti contro lo Stoccarda in Champions League. 4-0 al Genoa e secondo clean sheet consecutivo per i nerazzurri. Ed è proprio questo uno dei temi analizzati da Matteo Barzaghi a Sky Sport:

Getty Images

L'attacco dell'Inter viaggia, è forte, c'è Thuram, Lautaro, anche Pio Esposito che non si può considerare una riserva, è un co-titolare. Verrà un momento non semplice per Chivu, sarà dura lasciarne fuori uno quando saranno tutti e tre al 100%. 8 gol Thuram, 8 Lautaro e 7 Pio Esposito. Thuram riposerà contro il Genoa, probabilmente toccherà a Lautaro-Pio. L'attacco è il tema principale, la buona notizia di ieri è la difesa che per due volte di fila ha portato a casa un clean sheet. Bisogna tornare indietro agli anni '60 per vedere una squadra subire così tanti gol nelle prime giornate e poi vincere lo scudetto. Se continuerà così, l'Inter avrà quei numeri che permettono di vincere il campionato"