Negli ultimi giorni si è parlato della possibilità Hermoso per l'Inter. Il difensore della Roma è in scadenza di contratto e c'erano dubbi sul fatto che l'ex Atletico Madrid potesse trovare l'intesa con i giallorossi per il rinnovo.

L'Inter era pronta a fiondarsi su di lui per diversi motivi, a costo zero ma anche per una questione tecnico-tattica vista la sua duttilità e capacità di giocare nella difesa a 3. Intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha però smentito un possibile addio, parlando anzi di rinnovo pressoché fatto:

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"Hermoso è una delle 'rivelazioni' di questa Roma, in Champions e in campionato. Sta facendo benissimo, la Roma lo aveva preso addirittura a settembre, sul gong, da svincolato. Si sta parlando tanto di Inter ma in realtà non ci risulta, anzi come ha detto Fabrizio Romano, Hermoso è ad un passo dal rinnovo con la Roma, rinnoverà con la Roma e le firme sono attese a breve