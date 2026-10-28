Il miglior giocatore della Serie A secondo il giornalista Bucciantini

Redazione1908
image (48)

GUARRO e PACE EP32: Venezia-Inter, riposa Akanji. Esposito non sta benissimo: la probabile formazione

Marco Bucciantini non ha dubbi quando si tratta di eleggere il miglior giocatore della Serie A. Ecco il pensiero del giornalista sportivo, che si è espresso a Radio Sportiva: CONTINUA A LEGGERE.

bucciantini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti