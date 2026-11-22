Il commento del giornalista di Panorama dopo la sostituzione del centrocampista in Atalanta-Inter
Inter, nuovo contatto con Calhanoglu: ecco la proposta economica e la risposta del calciatore
Tegola a centrocampo per l'Inter immediatamente prima del raddoppio di Pio Esposito contro l'Atalanta: si è fermato Hakan Calhanoglu per un problema muscolare. Come riportato da Dazn, il giocatore si toccava il flessore della coscia destra. Ecco come Giovanni Capuano ha commentato l'infortunio del centrocampista turco: CONTINUA A LEGGERE.
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