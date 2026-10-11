L'attaccante della Roma espulso per un intervento su Kaiki. Il giornalista torna sul tema delle interpretazioni del regolamento.
VIDEO FCINTER1908 / Orsato: "Massa in Roma-Inter è scomparso. Nessuno parlava di lui e..."
L'espulsione di Donyell Malen durante Como-Roma riaccende il dibattito sul nuovo corso arbitrale di Daniele Orsato. L'attaccante olandese è stato espulso direttamente dall'arbitro Michael Fabbri al 53' per un intervento in scivolata su Kaiki. Una decisione che ha provocato le proteste della panchina giallorossa.
Sull'episodio è tornato anche Giovanni Capuano, riportando al centro della discussione il cosiddetto metodo Orsato e quella che considera una falsa narrazione intorno al nuovo indirizzo arbitrale: LEGGI IL SUO INTERVENTO
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