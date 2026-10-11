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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Matteo Barzaghi ha raccontato un retroscena che riguarda l'Inter e, nello specifico, alcuni giocatori del Parma dopo la vittoria dei nerazzurri per 3-0 contro la squadra di Gilardino:

Getty Images

"Lautaro e Thuram si stanno sfidando a colpi di gol, Lautaro ha segnato 4 gol tra Roma e Napoli mentre Thuram è già a 3 gol e 2 assist, ricordo l'assist per Lautaro contro la Roma. L'Inter ha segnato 18 gol nelle prime 6, 3 a partita ma la cosa che è cambiata è che non ha subito, c'è stato anche un clean sheet. C'erano fuori Lautaro, Barella, Bastoni, Akanji e Zielinski, cinque titolari che torneranno in formazione col Bruges. Senza questi 5, ha segnato 3 gol al Parma nel primo tempo"

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Retroscena giocatori Parma

"Uscendo dallo stadio ieri e parlando anche con i giocatori del Parma, anche loro erano abbastanza colpiti:. La rosa è più profonda, si è visto anche Spence ieri, l'Inter ha maturato consapevolezza e fiducia nei suoi mezzi non indifferente"