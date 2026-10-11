VIDEO / Tifosi incontrano Thuram a Milano: "Chi sei?". E lui fa finta di essere...

Marcus Thuram ha tutte le qualità per diventare uno dei migliori attaccanti del mondo. Ma secondo Nigel Reo-Coker, ex calciatore inglese e oggi opinionista di CBS Sports Golazo, al francese dell'Inter manca ancora qualcosa per compiere il salto definitivo: un pizzico di cattiveria in più.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Presente negli studi dell'emittente americana, Reo-Coker ha speso parole di grande ammirazione per il numero 9 nerazzurro, spiegando però perché, a suo giudizio, Thuram potrebbe segnare molti più gol rispetto a quelli realizzati finora.

Getty Images

Reo-Coker: «Sono un grande estimatore di Thuram, ma vorrei vederlo più cattivo»

L'ex centrocampista inglese parte dai complimenti:

Sono un grande estimatore di Marcus Thuram. Gioca sempre con il sorriso sulle labbra, ha tutte le qualità. Vorrei però vedere un po' più di cattiveria nel suo atteggiamento, perché penso che potrebbe segnare molti più gol di quelli che realizza attualmente. È un giocatore che incide tantissimo sulle partite e ha un ruolo molto importante in questa Inter».

Quando gli viene chiesto di spiegare cosa intenda per maggiore cattiveria, Reo-Coker approfondisce:

Semplicemente dovrebbe avere più fame, essere un po' più cattivo, un po' più aggressivo. Perché penso che potrebbe segnare il doppio dei gol. Ha tutte le qualità, non c'è alcun dubbio. Ma gioca sempre così felice, sempre con il sorriso. E a volte, naturalmente, entra in gioco anche la personalità di ciascun giocatore».

Getty Images

«Gli direi: puoi essere uno dei migliori attaccanti del mondo»

Reo-Coker prova poi a immaginare cosa direbbe a Thuram se fosse il suo allenatore.

Se fossi un allenatore, probabilmente cercherei il modo di dirgli: “Sai una cosa? Potresti diventare uno dei migliori attaccanti del mondo. La gente parlerebbe di te. Ma per arrivare a quel livello devi essere più aggressivo, più cattivo, devi mostrare un po' più di mordente”».

Non è quindi una critica alle qualità tecniche o fisiche dell'attaccante dell'Inter. Anzi, secondo l'ex calciatore inglese, Thuram possiede già tutto ciò che serve per raggiungere i massimi livelli.

Il discorso riguarda soprattutto la mentalità e l'atteggiamento negli ultimi metri.

Getty Images

«Il salto di qualità dipende soltanto da lui»

Reo-Coker conclude con un'osservazione sulla personalità del francese:

E ancora una volta, non è qualcosa che puoi insegnare facilmente a un giocatore, perché fa parte della sua personalità. Ma se parliamo delle qualità e delle capacità che possiede, non c'è alcun dubbio che possa diventare uno dei migliori attaccanti del mondo».

Poi la conclusione:

Ma questo salto di qualità potrà arrivare soltanto da lui, se sarà davvero lui a volerlo».