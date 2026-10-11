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Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo Como-Roma, Cesc Fabregas ha parlato così del match pareggiato contro i giallorossi:

Getty Images

"A volte il calcio non si può spiegare, siamo due squadre offensive che attaccano con tanta gente e non è normale lo 0-0. L'espulsione ha cambiato la partita, sono d'accordo con Gasperini, è stata una partita bella, due squadre che si sono rispettate ma entrambe volevano vincere. Ai ragazzi ho chiesto di giocare con personalità, se prima fai la tattica e poi non hai il coraggio di giocare non va bene.

Nei primi 60', in 11 vs 11, è stata la miglior partita con la Roma che abbiamo fatto da quando sono qui io, a livello difensivo ma non solo. Una buona prestazione, rammarico c'è perché non abbiamo gestito bene l'uomo in più, dovevamo avere più pazienza. La cosa positiva è che non abbiamo preso contropiede, è questa la cosa più pericolosa. Caqueret ha giocato benissimo oggi, me lo sentivo. Bisogna dare spazio a questi giocatori. La migliore squadra, l'Inter di Inzaghi, è quella che ha fatto più male a Gasperini per come giocava, bisognava analizzare come faceva quella squadra a fare male, poi ho iniziato a imparare e riprovare, in questi anni la Roma è fortissima fisicamente, vengono a pressarti, mi è piaciuto molto il Como oggi"