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Attraverso il suo canale YouTube, Alfio Musmarra ha commentato il risultato di Inter-Parma e alcuni dettagli del pomeriggio del Meazza. Queste le sue considerazioni:

Getty Images

"Chivu aveva fuori 5 giocatori. Non è una cosa scontata fare turnover contro il Parma a due giorni dalla Champions, per alcuni poteva anche essere una mossa azzardata. L'Inter ha vinto invece giocando all'attacco, con una fortissima riaggressione per la riconquista della palla. Chivu dopo la Roma in maniera sibillina aveva fatto intendere che a fine primo tempo aveva fatto un bel cazziatone, aveva fatto tremare i muri perché l'approccio era stato ancora una volta sbagliato.

Con il Parma non è successo, la squadra è partita forte, concentrata, ha chiuso l'avversario nell'area di rigore. In genere quando c'è un cambio di allenatore arriva una scossa, ma l'Inter è stata troppo forte. Non riesco a capire poi come qualcuno abbia da ridire sul rigore fischiato su Pio Esposito: dire che quello non è rigore, è come negare l'evidenza. Non ha neanche senso andare a immettersi in discussioni che lasciano il tempo che trovano, non voglio neanche infilarmi nelle polemiche strumentali".