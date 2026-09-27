Con un post su X, Giovanni Capuano ha commentato le ultime decisioni arbitrali negli ultimi impegni delle Nazionali
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Con un post su X, Giovanni Capuano ha commentato le ultime decisioni arbitrali negli ultimi impegni delle Nazionali, intervenendo così sulle polemiche per gli arbitraggi in Serie A:
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