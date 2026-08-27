Ecco come cambierà 'Oper Var'

Redazione1908
Simonelli

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'Open Var' non chiuderà. Secondo Giovanni Capuano il format di Dazn andrà incontro a modifiche, ma non verrà chiuso come si vociferava nei mesi scorsi. Il giornalista di Panorama ha sottolineato come quell'antico "muro di silenzi, mezze parole e spiegazioni solo fatte trapelare" non verrà ricostruito per nessun motivo. Ma ci saranno comunque delle novità e un adattamento della comunicazione proveniente dal mondo arbitrale. Ecco alcuni dettagli anticipati da Capuano su Panorama.it: CONTINUA A LEGGERE.

Open VAR

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