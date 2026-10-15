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Sul suo canale YouTube, Alfio Musmarra ha commentato le ultime indiscrezioni relative a un interessamento del fondo del Qatar nei confronti delle quote societarie dell'Inter:

"E' uscita questa notizia relativa all'interesse del fondo arabo legato ad Al Thani che sarebbe interessato all'Inter. Non è la prima volta che escono queste notizie, quante volte abbiamo parlato di PIF? E' una voce che circola da un po', quella di un interesse di un fondo nei confronti dell'Inter. Ma, siccome se ne è parlato tante volte e che non se ne è mai fatto nulla, pensavo che anche in questa circostanza non ci fosse nulla di vero".

"Non ho avuto modo di fare verifiche, cercherò di farle nel pomeriggio. Sono situazioni talmente più in alto di noi che quando le veniamo a sapere sono già definite. Il fatto che, interpellata sull'argomento, Oaktree non abbia voluto rispondere è già un bel segnale, significa che qualcosa potrebbe esserci".