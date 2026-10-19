Il giornalista commenta le ultime novità sulla comunicazione tra arbitri e società di Serie A, chiamando direttamente in causa Orsato
VIDEO FCIN1908 / Orsato: "VAR? Il chiaro ed evidente errore è..."
Giovanni Capuano torna all'attacco di Daniele Orsato. Il giornalista critica duramente la gestione della comunicazione arbitrale, prendendo spunto da un articolo di Repubblica secondo il quale il nuovo responsabile degli arbitri avrebbe posto un ulteriore veto ai contatti tra direttori di gara e società.
Il quotidiano parla infatti di un nuovo stop: gli arbitri non possono parlare con i club. Una notizia che ha provocato la reazione di Capuano, già molto critico nelle ultime settimane nei confronti del nuovo corso arbitrale: LEGGI IL SUO INTERVENTO
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