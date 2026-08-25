Giovanni Capuano ha commentato le recenti dichiarazioni di Luciano Spalletti a proposito di Kolo Muani. Il tecnico dei bianconeri ha ricordato l'insistenza nella trattativa di mercato - "ce lo siamo andati a prendere, l'abbiamo coccolato e sappiamo qual è il suo valore -, per poi sferrare una bordata: "Si deve rendere conto che è due anni che non gioca e un motivo ci sarà. A volte si crede di essere di un livello eccezionale e poi invece hai lasciato qualcosa da parte e lo devi andare a riprendere". Ecco come ha interpretato le sue parole il giornalista Capuano: CONTINUA A LEGGERE.