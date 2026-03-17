L'ex calciatore si è espresso sul giocatore del Milan: in quale delle sue ex squadre avrebbe avuto un posto come titolare?

In questi giorni si è discusso molto della sconfitta del Milan con la Lazio. Dentro la partita c'è stato anche un momento particolarmente brutto, relativo a Rafael Leao. Il giocatore rossonero, aspramente criticato proprio per la sceneggiata fatta, si stava rifiutando di uscire dal campo al momento della sostituzione. Una reazione che ha fatto molto discutere. Ecco quale opinione Antonio Cassano ha del giocatore Leao e dove lo inserirebbe pensando alle sue ex squadra (titolare, panchina, tribuna): CONTINUA A LEGGERE.