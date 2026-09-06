I nuovi acquisti dell'Inter troveranno il giusto spazio nella rosa nerazzurra? Si integreranno bene? Queste sono alcune delle domande che i tifosi hanno posto in diretta a Radio Sportiva a Ciccio Graziani, che sui nuovi giocatori acquistati dall'Inter si è sbilanciato con queste parole: CONTINUA A LEGGERE.