Riflettori puntati sui nuovi acquisti dell'Inter: Ciccio Graziani ha espresso la sua opinione in merito

Redazione1908
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FCIN1908 / Inter, rimonta clamorosa: la ThuLa manda il Napoli a meno 6

I nuovi acquisti dell'Inter troveranno il giusto spazio nella rosa nerazzurra? Si integreranno bene? Queste sono alcune delle domande che i tifosi hanno posto in diretta a Radio Sportiva a Ciccio Graziani, che sui nuovi giocatori acquistati dall'Inter si è sbilanciato con queste parole: CONTINUA A LEGGERE.

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