Gianfelice Facchetti ha commentato l'intera inchiesta sui social traendo una doverosa conclusione

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VIDEO / Gianfelice Facchetti: "Non ci stupiamo di nulla, noi non saremo mai quella roba lì"

La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in quattro partite, tra cui Torino-Inter della stagione da poco conclusa. Gianfelice Facchetti ha commentato l'intera vicenda con un post piuttosto eloquente sui social: CONTINUA A LEGGERE.

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