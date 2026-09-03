L'Inter, Campione d'Italia, ha fatto incetta di premi
VIDEO / Fabregas: "Momento storico per il Como, soddisfatto del mercato fatto"
C'è molta Inter al Gran Galà del Calcio, ma anche il Como si è preso il palcoscenico. Cesc Fabregas è stato infatti premiato come miglior tecnico: "Col Como abbiamo fatto tanto ma è importante come lo abbiamo fatto e con chi, ragazzi giovani. Stiamo provando a fare tante cose, non è facile crescere così tanto in poco tempo". Ma non tutti i tifosi sono d'accordo con l'assegnazione e sui social si è acceso un confronto sull'argomento. Ecco il pensiero di Pistocchi: CONTINUA A LEGGERE.
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