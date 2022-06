Conte si gode le vacanze, i tifosi dell’Inter gli scrivono: “Ti vogliamo bene ma lascia…”

Antonio Conte si gode le vacanze e posta una cartolina dal mare. L'allenatore del Tottenham è molto amato non solo dai suoi nuovi tifosi, ma anche da quelli dei club che ha guidato in passato. I tifosi dell' Inter, per esempio, che hanno ben impresso il ricordo dello scudetto vinto un anno fa.

Intanto impazzano le voci di mercato che parlerebbero di un forte interessamento di Conte per un altro suo ex giocatore nerazzurro, Lautaro Martinez. Ma a proposito di Inter, i sostenitori della Beneamata hanno letteralmente invaso il profilo social di Antonio con un unico messaggio: "Lascia stare i giocatori nerazzurri, lascia in pace Lautaro". Qualche tifoso si è spinto anche oltre: "Se ti piacciono così tanto i tuoi ex giocatori, puoi sempre tornare...".