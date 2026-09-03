L'addio di Piero si è preso i riflettori di tutti i media sportivi: dopo 28 anni il ds nerazzurro saluta l'Inter

Redazione1908
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VIDEO FCIN1908 / Marotta: "Ausilio? Addio amichevole, lo ringrazio. Baccin? Come Chivu..."

Dell'addio di Piero Ausilio all'Inter si sta parlando e scrivendo da ieri. La notizia dell'addio dello storico ds nerazzurro ha colto tutti un po' impreparati. Sui retroscena e sulle motivazioni che hanno contribuito a delineare questo scenario in casa Inter si è espresso anche Michele Criscitiello, nello studio di Sportitalia: CONTINUA A LEGGERE.

Criscitiello Ausilio

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