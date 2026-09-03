Dell'addio di Piero Ausilio all'Inter si sta parlando e scrivendo da ieri. La notizia dell'addio dello storico ds nerazzurro ha colto tutti un po' impreparati. Sui retroscena e sulle motivazioni che hanno contribuito a delineare questo scenario in casa Inter si è espresso anche Michele Criscitiello, nello studio di Sportitalia: CONTINUA A LEGGERE.