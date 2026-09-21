Il giornalista prende posizione sul tecnico: “Chiunque al suo posto si comporterebbe allo stesso modo”

Redazione1908
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VIDEO FCIN1908 / Spalletti: "Primo Inter-Juve dopo Bastoni-Kalulu? Sarà semplice: noi..."

Tancredi Palmeri interviene sul caso che ha coinvolto Luciano Spalletti dopo quanto accaduto durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola. Il giornalista prende posizione sul tecnico, mostrando comprensione per una situazione che considera particolarmente delicata: LEGGI TUTTO IL SUO INTERVENTO SU GOLSSIP

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