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Stephane Dalmat, ex centrocampista francese dell'Inter, ha pubblicato un video su Instagram dove parla della nuova stagione dei nerazzurri: "Ho seguito da lontano il mercato dell'Inter. Hanno fatto dei buoni acquisti, come Jones a centrocampo e Stones in difesa. Tutti i giocatori dell'anno scorso sono rimasti, la squadra è un po' più giovane. Hanno iniziato bene il campionato.

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Sono contento per Diouf: l'avevo detto che aveva molta qualità, è fortissimo, l'ho visto al Lens. Ha avuto una prima stagione complicata, questa estate l'ho visto bene: penso che ha capito come funziona una grande società, giocare con grandissimi calciatori, ha fatto amichevoli di alto livello e so che può fare ancora meglio. Non credevo potesse giocare sulla fascia, per me è un centrale di centrocampo, ma sulla fascia fa molto bene: è veloce, tecnicamente è fortissimo, sa fare gol, sa fare assist, spero che continui così e che Chivu continui a dargli fiducia. Ho detto a Diouf di lavorare ancora più forte, ma deve ancora lavorare se vuole diventare un grande campione e un giocatore importante per l'Inter, la concorrenza è molto forte. Sono contento anche per Pio Esposito, che ha avuto un buon inizio di stagione. Con l'esperienza e la maturità che acquisirà, l'Inter quest'anno deve fare molto meglio rispetto all'anno scorso in Champions League. Io ci credo. Mercato? Può arrivare un ultimo acquisto, ma per il momento il gruppo che c'è adesso è già forte. Sono molto ottimista per questa stagione".