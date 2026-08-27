Il giornalista lancia una pesante allusione sui social e chiama in causa anche l’azienda per cui lavora il collega

Redazione1908
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VIDEO FCIN1908 / Pistocchi: "Futuro Inzaghi? Conosco la famiglia e so che molto dipende da..."

Un messaggio destinato a far discutere quello pubblicato da Maurizio Pistocchi sul proprio profilo X. Il giornalista ha raccontato un retroscena relativo a Torino, tirando in ballo un allenatore molto famoso e un giornalista televisivo che, secondo quanto scritto da Pistocchi, avrebbe assunto posizioni particolarmente nette in difesa del tecnico. Un post molto duro, accompagnato da una domanda che lascia intendere chiaramente quale sia il punto sollevato dal giornalista: LEGGI IL POST COMPLETO SU GOLSSIP

Pistocchi contro Moggi

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